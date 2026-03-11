¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 11 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 11 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles 11 de marzo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones e incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante el martes 10 de marzo, estos fueron algunos problemas informados:

06:59 horas: Reducción de carriles por presencia de manifestantes en la caseta de Tepotzotlán , dirección CDMX.

Reducción de carriles por presencia de en la caseta de , dirección CDMX. 09:05 horas : Continúa reducción de carriles por presencia de manifestantes en Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX.

: Continúa reducción de carriles por presencia de manifestantes en Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX. 09:35 horas : Cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 026+950, de la carretera Libramiento sur poniente de Querétaro, sin ruta alterna.

: Cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 026+950, de la carretera Libramiento sur poniente de Querétaro, sin ruta alterna. 10:15 horas : Reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 207, dirección Querétaro.

: Reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 207, dirección Querétaro. 13:53 horas: hubo reducción de carriles por atención de accidente, en el km 51, dirección a Querétaro.

hubo reducción de carriles por atención de accidente, en el km 51, dirección a Querétaro. 14:50 horas: hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, en el km 165, dirección a Querétaro.

hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, en el km 165, dirección a Querétaro. 19:03 horas: del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

