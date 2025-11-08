Mañana Hay Evento en el Zócalo CDMX: ¿A Qué Hora es y Quiénes Darán Concierto el 9 de Noviembre?

Si no tienes nada por hacer este fin de semana y tienes ganas de escuchar buena música, checa qué evento hay mañana en el Zócalo de la CDMX, a qué hora inicia el concierto totalmente gratuito y quiénes estarán en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México este domingo 9 de noviembre 2025.

Este mes arrancó con muchas actividades en el Centro Histórico, sobre todo con la ofrenda monumental del Día de Muertos. Además, para este domingo hay un evento que pretende llenar la plancha de la plaza de la Constitución, por eso en una nota ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX el 9 de noviembre 2025.

¿Qué evento hay mañana en el Zócalo CDMX?

Para este domingo se va a llevar a cabo el concierto en el Zócalo por el cierre del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, el cual va a contar con la presencia de varios artistas.

Se espera que el evento en el Zócalo capitalino tenga una duración de varias horas, por eso se le recomienda a la gente llegar temprano y tomar previsiones, pues no se sabe si la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro CDMX va a estar abierta o cerrada.

¿A qué hora es el concierto en el Zócalo CDMX este 9 de noviembre 2025?

El concierto masivo de mariachis va a iniciar en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 9 de noviembre.

Por ahora se desconoce la duración total del evento, pero debido a que serán varios mariachis y artistas los que se van a hacer presentes en la plancha del Centro Histórico CDMX, es posible que el concierto termine entre las 19:00 y las 20:00 horas, aproximadamente.

¿Quién estará en el Zócalo este 9 de noviembre 2025?

El Magno Concierto Masivo del 2do Congreso Mundial del Mariachi en Zócalo CDMX va a contar con la participación de los siguientes conjuntos y artistas que son embajadores y representantes del evento:

Majo Aguilar .

. Martín Urieta.

Miss Universe México, Fátima Bosch.

Mariachi Oro de América.

Mariachi de Pepe Villa.

Internacional Mariachi Puebla.

Mariachi Corona.

