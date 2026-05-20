¿Hay Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire Este 20 de Mayo 2026

El Valle de México amaneció hoy, 20 de mayo de 2026, con mala calidad del aire en algunas regiones, por lo que aquí te brindamos un reporte por hora sobre la contaminación atmosférica este miércoles.

Y es que el índice de la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México es un parámetro que indica si podría activarse la contingencia ambiental atmosférica.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pone en marcha esa medida cuando hay altos niveles de contaminación; su objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En el informe y mapa de las 07:00 horas de hoy, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que algunas alcaldías amanecieron con calidad del aire aceptable y un municipio del Edomex con calidad del aire mala.

Lo anterior de acuerdo con el índice de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Reporte de la calidad del aire por hora

07:00 horas

Calidad del aire mala : Tlalnepantla.

: Tlalnepantla. Calidad del aire aceptable: Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+.

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