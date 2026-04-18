¿Hay Contingencia Ambiental Hoy 18 de Abril 2026? Dan Recomendaciones por Mala Calidad del Aire

Con el inicio de las actividades del fin de semana, hay una pregunta que ha comenzado a crecer en las últimas horas: ¿hay contingencia ambiental hoy? Y es que, como debes saber, la alerta por concentración de contaminantes genera medidas como el doble hoy no circula o se emiten recomendaciones. En N+ te damos a conocer cuál es la calidad del aire este sábado 18 de abril 2026.

Una de las preguntas que acompaña la duda acerca de la contingencia es también cuáles son las placas y engomados que no circulan hoy. Previamente, te dimos a conocer cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino, además de en qué escenario se activa la Fase II de contingencia ambiental.

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¿Hay contingencia ambiental hoy sábado 18 de abril 2026?

Pese a que desde las primeras horas de este sábado el Sistema de Monitoreo Atmosférico reporta mala calidad del aire en algunas zonas de la Ciudad de México y Estado de México, no se ha activado la contingencia ambiental.

De acuerdo con la autoridad, la mala calidad del aire se registró en el informe de las 09:00 horas en las siguientes alcaldías y municipios:

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Coyoacán.

Nezahualcóyotl.

Tultitlán.

Por ello, la agencia recomendó a grupos sensibles: evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre. Por su parte, al resto de la población se le pidió reducir actividades físicas vigorosas al aire libre.

Asimismo, se registró calidad del aire aceptable en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tláhuac y Ecatepec. En estas zonas la recomendación para personas sensibles es considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.

¿Cómo opera Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula sabatino opera con normalidad este sábado 18 de abril 2026. Los vehículos con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex en el tercer sábado del mes:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

El horario del Hoy No Circula sábado 18 de abril, así como del Doble No Circula, comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles, pues de lo contrario los conductores podrían recibir una indeseable multa económica.

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