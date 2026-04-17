CAMe: ¿Hay Doble Hoy No Circula 18 de Abril por Contingencia? Aviso para Carros en CDMX-Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta ante una posible Contingencia Ambiental por la mala calidad del aire en el Valle de México, por lo que los automovilistas se preguntan si se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 18 de abril 2026 y acá te decimos cuál es el aviso para los carros sobre la operación del programa sabatino en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Actualmente el centro de México está viviendo una ola de calor, lo cual incrementa las posibilidades de que haya Doble No Circula al estar en temporada de ozono, debido a que esta medida busca minimizar la emisión de contaminantes en la atmósfera para proteger la salud de la población de la CDMX y Edomex.

Para que tengas a la mano la mejor información a continuación te explicamos qué engomado, hologramas y placas serán afectados por las restricciones vehiculares que se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula sábado 18 de abril?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en la mayoría de estaciones, debido a la presencia de ozono y partículas PM10 y PM2.5, de ahí que se advierte que el nivel de riesgo es alto para la población.

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Además de los altos niveles de contaminación, la ola de calor en CDMX podría afectar aún más las condiciones, por lo que existen condiciones para que se active la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble No Circula mañana 18 de abril 2026.

Sin embargo, las condiciones ambientales suelen cambiar por diferentes razones, de ahí que sea importante que los automovilistas se mantengan pendientes de la información que proporcione CAMe en las próximas horas.

Doble Hoy No Circula sabatino: ¿Cómo opera?

En caso de que se active la Contingencia Ambiental, este sábado 18 de abril de 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placas NON: 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AMARILLO y terminación de placas 5 y 6.

Carros foráneos, checa cuáles son.

Vehículos con permiso para circular sin placas.

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¿Qué carros no circulan mañana 18 de abril?

Si no se activa la contingencia, el programa Hoy No Circula sabatino operará con normalidad en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades. Esto vehículos con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex en el tercer sábado del mes:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

El horario del Hoy No Circula sábado 18 de abril, así como del Doble No Circula, comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles, pues de lo contrario los conductores podrían recibir una indeseable multa económica.

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