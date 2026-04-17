¿Enorme Masa de Aire Polar Cubrirá la CDMX? Mapas Muestran Cómo Avanzará el Frío sobre México

Este fin de semana, la Ciudad de México (CDMX) enfrentará altas temperaturas por una ola de calor, sin embargo, está por entrar al país el nuevo frente frío 45 y su enorme masa de aire polar, por lo que aquí te informamos si este fenómeno meteorológico también cubrirá a la capital mexicana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nuevo sistema frontal y su masa de aire, en combinación otros sistemas, ocasionarán lluvias, frío, rachas de viento y tormentas eléctricas en varias regiones de México.

¿Sabías qué?

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una masa de aire puede cubrir una región de varios millones de kilómetros cuadrados y poseer varios km de espesor.

y poseer varios km de espesor. Las masas de aire se clasifican en seis categorías, según la temperatura y humedad: marítima tropical, continental tropical, marítima ártica, continental ártica, marítima polar y continental polar.

según la temperatura y humedad: marítima tropical, continental tropical, marítima ártica, continental ártica, marítima polar y continental polar. Sus características se modifican poco a poco hasta el punto en el que a veces son irreconocibles.

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Lluvias y descenso de temperatura en CDMX por frente frío en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Masa de aire cubrirá la Ciudad de México?

Según los mapas de pronóstico del SMN, a partir del domingo 19 de abril de 2026, la masa de aire polar cubrirá casi toda la República Mexicana. En esta nota que te compartimos previamente puedes ver la lista de estados que afectará.

De acuerdo con las previsiones, el fenómeno meteorológico sí cubrirá las 16 delegaciones de la Ciudad de México (CDMX).

Incluso la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, que alertó sobre intenso calor hoy y mañana, indicó que las temperaturas disminuirán el domingo 19 de abril.

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Mapas del avance del frío en México

Estos son los mapas del Meteorológico Nacional que muestran el avance del frente frío y la masa de aire a partir de mañana y hasta el lunes:

Pronóstico de fenómenos meteorológicos el 18 de abril 2026. Foto: SMN

Pronóstico de fenómenos meteorológicos el 19 de abril 2026. Foto: SMN

Pronóstico de fenómenos meteorológicos el 20 de abril 2026. Foto: SMN

Efectos del frente frío y su masa de aire polar

A continuación, te informamos cuáles serán los efectos del frente frío 45 y su masa de aire polar este fin de semana.

Sábado 18 de abril:

Rachas fuertes de viento y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Chubascos en San Luis Potosí

Lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Domingo 19 de abril:

Lluvias muy fuertes en el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México

Descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México

Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Campeche y Yucatán; y de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco.

Mientras que, un canal de baja presión, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo y Veracruz.

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