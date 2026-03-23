¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 23 de Marzo 2026? Así Es la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Si a lo largo de este día realizarás actividades al aire libre o te preocupa qué pasó con el Programa Hoy No Circula, en N+ te compartimos si hoy, 23 de marzo de 2026, habrá Contingencia Ambiental y cómo está la calidad del aire por alcaldías.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las condiciones actuales no alcanzan los niveles necesarios para declarar una fase de contingencia por ozono. Recuerda que en N+ te compartimos los detalles sobre cuáles son los carros que hoy no deben transitar en ¿Vuelve el Doble Hoy No Circula 23 de Marzo por Contingencia? Habrá Restricción CDMX-Edomex.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Lunes 23 de Marzo 2026 en CDMX y Edomex?

Así es la calidad del aire en CDMX hoy 23 de marzo de 2026

Según el reporte de las 08:00 horas del Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire se mantiene en niveles mayormente favorables en la capital. Las alcaldías con calidad del aire buena son:

Tlalpan

Benito Juárez

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Venustiano Carranza

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Iztapalapa

Tláhuac

En estas zonas, el riesgo a la salud es bajo, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin mayores restricciones.

En Gustavo A. Madero y en Iztapalapa la calidad del aire es aceptable.

Calidad del aire en el Estado de México

En municipios del Valle de México, las condiciones también son mayormente positivas, aunque destaca un punto crítico:

Hay calidad del aire mala en Tultitlán con riesgo alto para la salud.

Calidad del aire buena:

Atizapán

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Ecatepec

Tlalnepantla

Coacalco

Nezahualcóyotl (en algunas estaciones).

Cuando no está activa la Contingencia Ambiental no hay restricciones adicionales al programa Hoy No Circula; las actividades al aire libre pueden realizarse con normalidad y no se aplican medidas emergentes por contaminación.

Considera que una contingencia ambiental por ozono se declara cuando los niveles de contaminación superan límites que representan un riesgo significativo para la salud.

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