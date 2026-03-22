¿Vuelve el Doble No Circula Mañana 23 de Marzo por Contingencia? Habrá Restricción CDMX-Edomex

Con todo y las lluvias se mantiene la contaminación en el Valle de México, y si te interesa, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula lunes 23 de marzo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex, pues ya esta confirmado que habrá restricción vehicular este día.

Ya pasaron más de diez días desde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) decidieron activar la fase 1 de Contingencia en CDMX y Edomex y por ende el programa Doble No Circula. Desde entonces la calidad del aire ha sido mala en el Valle de México, con todo y pese a la lluvia que se ha hecho presente durante varios días.

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¿Hoy hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Pese a la información, hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 23 de marzo 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula 2026 indica que la restricción inicia desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 23 de marzo.

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Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula lunes 23 de marzo 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Debido a que el Doble Hoy No Circula 23 de marzo 2026 está desactivado y solamente se aplican las restricciones vehiculares habituales, los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa en CDMX y Edomex para este lunes.

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