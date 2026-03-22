Video: Se Registra Incendio en Restaurante de Centro Comercial en Azcapotzalco, CDMX

Se registró un incendio en un restaurante al interior del centro comercial Patio Clavería, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Cuerpos de emergencia se movilizaron en el punto donde se registró el fuego, mientras que usuarios en redes sociales compartieron videos desde otros establecimientos al interior de la plaza comercial en los que se aprecia el humo saliendo por los escaparates.

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Video: Así fue el combate al fuego en el centro comercial

Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, confirmó, a través de una publicación en X, que el fuego ya había sido extinguido para antes de las 10:40 horas y se encontraban realizando labores de ventilación para liberar el humo del inmueble.

El "Jefe Vulcano Cova" compartió un video en el que se puede observar el combate al fuego al interior del restaurante.

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