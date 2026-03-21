Reportan Incendio en Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl

Un incendio se registra la tarde de este sábado en el cruce de Sor Juana y Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Elementos del cuerpo de bomberos estatal ya se encuentran en la zona para atender la emergencia y trabajar en el control del fuego, con el objetivo de evitar que las llamas se propaguen a áreas cercanas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las posibles causas del siniestro. Autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de sofocación. Se recomienda a la población evitar el área.

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