¿Hay Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX este 6 de Mayo 2026

Este miércoles 6 de mayo de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, ya que se trata de un parámetro que indica si podría activarse otra vez la contingencia ambiental atmosférica.

Además, la capital mexicana y otras entidades del país sufren actualmente los efectos de una onda de calor que podría impactar en la formación y acumulación de ozono.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En el informe de las 11:00 horas de hoy, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que varias zonas de la Ciudad de México y el área metropolitana registraron calidad del aire mala.

Lo anterior de acuerdo con el índice de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Miércoles 6 de Mayo 2026 en CDMX y Edomex?

Reporte de la calidad del aire por hora

11:00 horas

Calidad del aire mala: Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Tláhuac. Municipios Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Coacalco.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+.

spb