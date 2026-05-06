¿Hay Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX este 6 de Mayo 2026
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Conoce aquí cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México este miércoles 6 de mayo
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Este miércoles 6 de mayo de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, ya que se trata de un parámetro que indica si podría activarse otra vez la contingencia ambiental atmosférica.
Además, la capital mexicana y otras entidades del país sufren actualmente los efectos de una onda de calor que podría impactar en la formación y acumulación de ozono.
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¿Cómo está la calidad del aire hoy?
En el informe de las 11:00 horas de hoy, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que varias zonas de la Ciudad de México y el área metropolitana registraron calidad del aire mala.
Lo anterior de acuerdo con el índice de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México:
- Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.
- Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.
- Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.
- Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.
- Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.
Reporte de la calidad del aire por hora
11:00 horas
- Calidad del aire mala: Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.
- Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Tláhuac. Municipios Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Coacalco.
Recomendaciones ante calidad del aire mala
En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:
- Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos
- Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.
- Es posible realizar actividades al aire libre.
- Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.
- Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.
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Con información de N+.
spb