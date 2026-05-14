¿Hay Doble No Circula Mañana 15 de Mayo por Contingencia en CDMX-Edomex? Nueva Restricción CAMe

Se celebra el Día del Maestro en México, pero la mala calidad del aire persiste, por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana viernes 15 de mayo 2026, así sabrás qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Ya se cumplieron dos semanas desde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) activaron la fase 1 por contingencia en CDMX y Edomex. Aunque el programa Doble No Circula no opera hace días, los automovilistas deben estar pendientes de todas las actualizaciones que se brinden, pues la mala calidad del aire persiste.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala, esto debido a la presencia de ozono. Esto vuelve latente probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, de momento la Contingencia Ambiental no está activa en el Valle de México.

¿Habrá Doble No Circula viernes 15 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento no hay Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también está suspendido. Eso quiere decir que durante este Día del Maestro se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del viernes 15 de mayo 2026.

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Hoy No Circula 15 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental desactivada, el Hoy No Circula viernes 15 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que se aplican las siguientes restricciones:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado azul .

. Autos con terminación de placas 9 o 0 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Hasta el momento está suspendido el Doble Hoy No Circula 15 de mayo 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este viernes por el Día del Maestro en México.

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