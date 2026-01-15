Confirman Restricción: ¿Hay Doble Hoy No Circula 16 de Enero 2026? Así Aplica en CDMX y Edomex

Estamos en temporada donde constantemente la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Contingencia Ambiental y debido a que la calidad del aire en el Valle de México puede cambiar muy fácilmente, muchas personas quieren saber si habrá Doble Hoy No Circula mañana 16 de enero 2026, por eso en N+ te decimos cómo queda la restricción y qué carros y placas no circulan este viernes en la CDMX y el Edomex.

Estamos a mitad del mes y en dos ocasiones ya se activó la Fase 1 de contingencia en la CDMX y el Estado de México por los altos niveles de ozono que afectan a la salud de la población en la zona centro del país. Por tal motivo, en una nota ya te dijimos cuándo fue la última vez que se aplicó el programa Doble No Circula.

¿Hay contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula mañana en CDMX y Edomex?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable en tres estaciones: Coyoacán, Venustiano Carranza y Nezahualcóyotl, mientras que en el resto de alcaldías y municipios del Estado de México hay buena calidad del aire.

Con esta información, parece muy poco probable que la CAMe active contingencia hoy o mañana, por ello no habría necesidad de aplicar el Doble Hoy No Circula este viernes 16 de enero 2026.

Hoy No Circula 16 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas descansan?

Debido a que el programa Hoy No Circula opera con normalidad este viernes, los carros y terminación de placas que no circulan hoy 16 de enero 2026 por la restricción habitual de la CAMe son los siguientes:

Autos con engomado azul y terminación de placas 9 o 0.

Vehículos con permisos y placas extranjeras: No circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Es importante aclarar que de acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los autos que están exentos del Hoy No Circula 16 de enero 2026 son todos aquellos que cuenta con holograma cero (0) y doble cero (00) y vehículos eléctricos e híbridos categoría I y II.

