Riña en Azcapotzalco Hoy: Golpean y Hieren con Navaja a Hombre en CDMX

La mañana de hoy, 15 de enero de 2026, un hombre fue golpeado y herido con una navaja luego de una presunta riña familiar en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la Calle 5, casi esquina con Central Sur, en la colonia Aldana, hasta donde se movilizaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

¿Qué ocurrió en la colonia Aldana?

De acuerdo con los primeros informes, un hombre de 53 años de edad llegó al domicilio marcado con el número 317, cuando al parecer un familiar lo agredió.

La víctima resultó con lesiones por golpes y dos heridas superficiales de navaja en la parte de la espalda.

Luego del ataque, el agresor ingresó al inmueble, mientras que el otro hombre quedó en la acera de la calle.

Los elementos del ERUM descartaron que el señor requiriera traslado a un hospital, por lo que le dieron los primeros auxilios en el sitio.

Detención y traslado al MP

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acompañaron a la víctima al Ministerio Público (MP) para levantar la respectiva denuncia.

Mientras que el agresor fue detenido y también trasladado al MP para las acciones jurídicas correspondientes.

