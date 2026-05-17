¿Mañana Hay Doble No Circula 18 de Mayo por Contingencia? Nueva Restricción CAMe en CDMX-Edomex

De nueva cuenta el calor empieza a empeorar la calidad del aire en el Valle de México y debido a la gran carga vehicular que hay en las calles, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana lunes 18 de mayo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en la CDMX y Edomex por restricción de las autoridades.

Durante todo lo que va del mes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) no se han visto en la necesidad de activar la fase 1 de contingencia en CDMX y en el Estado de México. Aunque el programa Doble No Circula lleva días sin implementarse, la contaminación no parece ceder.

Video: Vecinos de Olivar del Conde Protestan por Falta de Agua en Álvaro Obregón, CDMX

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas PM2.5. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe mantenga las medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

Nota relacionada: Maestros de la CNTE Anuncian Huelga Nacional; Suspenderán Clases en Esta Fecha

Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental hoy ni para este 18 de mayo en el Valle de México, por ello te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 18 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 18 de mayo 2026.

Video: Lluvias y Granizo Colapsan Vialidades en Edomex: La Paz, Ecatepec y Toluca Afectados

Hoy No Circula 18 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula lunes 18 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Nota relacionada: Megamarcha de Transportistas y Campesinos 2026: ¿A Qué Hora Será la Movilización en la CDMX?

Aunque sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 18 de mayo 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este lunes.

Historias recomendadas: