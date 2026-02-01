Hoy es Festivo: ¿Hay Doble No Circula 2 de Febrero? CAMe Castigará Estos Autos en CDMX-Edomex

Inicia un nuevo mes y debido a que es temporada de mucha contaminación y Contingencia Ambiental, acá te decimos si se activa el Doble Hoy No Circula este lunes 2 de febrero 2026 por ser festivo, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex este día por la restricción vehicular.

Ya pasaron varios días desde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia en CDMX y Edomex. En lo que va del año solamente en dos ocasiones se implementó el Doble No Circula 2026, pero esto puede cambiar en cualquier momento, de acuerdo con el índice de calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM10. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe tome medidas para tratar de disminuir la contaminación.

Pero aunque la mayoría de zonas presentan mala calidad del aire, hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México ha decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinde al respecto.

¿Habrá Doble Hoy No Circula lunes 2 de febrero 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes que es festivo se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula 2026 indica que la restricción aplica desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 2 de febrero.

Hoy No Circula 2 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula lunes 2 de febrero 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado amarillo.

Autos con terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Pese a que la restricción de la CAMe aplica para millones de carros, el Hoy No Circula 2 de febrero 2026 está exento para todos los vehículos con holograma 1, 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos en la CDMX y el Edomex.

