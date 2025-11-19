Hay Nueva Embajada de Estados Unidos en México: ¿Qué Pasa con la Antigua Sede?

La Embajada de Estados Unidos de América (EUA) en México está por estrenar sus nuevas instalaciones en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos que pasará con la antigua sede.

Recuerda que a partir del 24 de noviembre de 2025, la entrevista consular se llevará a cabo en las nuevas instalaciones, donde podrás tramitar:

Visa americana.

Pasaporte.

Ciudadanía.

Trámites notariales.

¿Qué pasará con la antigua sede de la embajada de Estados Unidos en México?

La antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en México en Paseo de la Reforma dejará de operar como sede diplomática a partir del próximo 24 de noviembre, cuando inicien todos los trámites en el nuevo edificio.

La nueva embajada de Estados Unidos en México se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX). La entrada al Pabellón Consular está en:

La esquina de Avenida Casa de la Moneda con Calzada Legaria, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cabe destacar que el CAS (Centro de Atencion al Solicitante), permanecerá en su ubicación actual, en Hamburgo 213, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

