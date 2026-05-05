Hombre Entró a Casa de su Expareja y le Prendió Fuego al Perro: Fiscalía CDMX lo Aprehende

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que entró a casa de su expareja y le pendió fuego al perro.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de noviembre de 2024, en la colonia El Ocotal, alcaldía Magdalena Contreras. El sujeto detenido fue identificado como Aldo ‘N’, quien está acusado de actos de maltrato o crueldad en contra del perro de su expareja.

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Ataque contra perro de expareja

De acuerdo con la investigación, el imputado ingresó al domicilio de su expareja tras brincar la barda. En el lugar se generó una discusión y, en ese contexto, habría rociado con gasolina a un perro para prenderle fuego, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

Las indagatorias permitieron reconstruir lo ocurrido. Se recabaron entrevistas de la víctima y testigos, así como dictámenes periciales en materia de veterinaria forense que documentaron lesiones por quemaduras de primero, segundo y tercer grado, con una extensión mayor al 25% del cuerpo del animal. Los peritajes concluyeron que estas lesiones pusieron en peligro su vida y derivaron en su muerte.

Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra del probable responsable, la cual fue ejecutada ayer, 4 de mayo de 2026, en la alcaldía Tláhuac por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Aldo ‘N’ fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.

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Con información de N+

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