Detienen a Hombre por Presunto Asesinato de Perro en Santa Catarina, Nuevo León

Luego de que vecinos realizaran una protesta frente a la casa de un hombre señalado por presuntamente asesinar a varios perros y gatos, autoridades de seguridad detuvieron al sujeto. Los hechos se registraron durante la noche del 29 de abril en calles de la colonia Residencial Cuauhtémoc, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

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Este caso surgió luego de que vecinos del sector compartieran a través de redes sociales varios videos donde se observa a un sujeto presuntamente golpeando a un perro contra distintos objetos. Las imágenes causaron indignación en la comunidad, por lo que comenzaron a organizar una protesta para exigir su detención.

Vecinos señalaron que no sería la primera ocasión en que el hombre supuestamente atacaba a un animal, ya que presuntamente salía por las noches para cazar perros y gatos y repetir la misma agresión. Fue durante la noche del jueves 29 de abril cuando los ciudadanos se manifestaron frente a la propiedad del presunto responsable, exigiendo la presencia de autoridades.

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Identifican a presunto asesino de perro en Santa Catarina

Minutos después, al sitio arribaron elementos de Fuerza Civil, quienes solicitaron al sujeto salir de su domicilio para dialogar con él. El hombre, identificado como Jesús Rafael “N”, de 45 años, fue detenido y trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Autoridades de seguridad pidieron a los vecinos acudir a las instancias correspondientes para interponer una denuncia formal y proceder legalmente en el caso. El hombre permanecerá retenido mientras continúan las investigaciones. Se espera que las cámaras de seguridad aporten más elementos en la carpeta de este hecho.

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Con información de Carlos Campos | N+

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