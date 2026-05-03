Hallan Hombre Muerto en Barranca de Lomas de San Pablo, en Iztapalapa; Así lo Descubrieron

Fue descubierto el cuerpo de un hombre de unos 40 años, aproximadamente, al interior de una barranca en la colonia Lomas de San Pablo II, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Los vecinos alertaron a las autoridades que una persona se encontraba sin vida al interior de esta zona. Personal del Heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, se encargaron de realizar las maniobras para recuperar el cuerpo del occiso y su traslado al Ministerio Público correspondiente, continuar con las investigaciones y determinar las causas exactas de la muerte.

Fue descubierto el cuerpo de un hombre de unos 40 años al interior de una barranca en la colonia Lomas de San Pablo, alcaldía Iztapalapa.



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¿Qué pertenencias tenía el hombre hallado muerto en barranca de Iztapalapa?

El hombre de unos 40 años, hallado sin vida en una barranca de Iztapalapa, viste una playera blanca .

. Pantalón de mezclilla de color claro

Debido al hallazgo y al acordonamiento en la zona de minas, en los límites de Iztapalapa, se observó a los equipos de emergencia, en las calles de Dalia y Nochebuena, al oriente de la CDMX.

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Así están los homicidios en México

El Gobierno de México presentó en marzo de 2026, los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad; la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el delito de homicidio doloso bajó 44%, de septiembre de 2024 a febrero de 2026.

La mandataria subrayó que se ha registrado una reducción continúa en el delito de homicidio doloso y que febrero de 2026 es el mes más bajo desde hace 10 años, con 38 homicidios menos, en promedio diario, que en septiembre de 2024.

8 estados concentran el 54.2% de los homicidios, en México:

Guanajuato Sinaloa Chihuahua Baja California Morelos Veracruz Estado de México Oaxaca

Delitos de alto impacto bajaron 28% del promedio diario en febrero de 2026, respecto a octubre de 2024.

Robo de vehículo bajó 38% en febrero de 2026, respecto a octubre de 2024.

Feminicidio disminuyó 11.8%.

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 10.8%.

Secuestro disminuyó 57.6%.

Extorsión bajó 16.8%.

En contraste, el robo a casa habitación con violencia subió 1.9%.

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