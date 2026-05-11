Este lunes, 11 de mayo de 2026, se prevé una protesta de trabajadores del Nacional Monte de Piedad (NMP). Te decimos dónde hay cierres por la protesta, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, quienes sostendrán una reunión con el propósito de:

Establecer una mesa de diálogo y negociación orientada a la resolución de la huelga derivada de las presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo atribuidas al Patronato del Nacional Monte de Piedad en perjuicio de las y los trabajadores.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de octubre de 2025 comenzó la huelga en el Nacional Monte de Piedad, que mantiene cerradas 301 sucursales en la República Mexicana, a 2 mil 750 trabajadores afectados y a miles de clientes, ya que los trabajadores denuncian violaciones al contrato colectivo.

Al respecto, el NMP señaló que ha "presentado más de seis propuestas de solución, la autoridad laboral otras tres más y todas han sido rechazadas por la cúpula sindical, sin presentar una sola propuesta, pese a que el Sindicato NO ha podido acreditar ante ninguna autoridad competente una sola de las presuntas violaciones al CCT y que incluso se cuenta con una resolución judicial que declaró la inexistencia de la huelga".

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan una marcha, 11 concentraciones y seis eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Cierres por protesta de trabajadores del Nacional Monte de Piedad

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad se reunirán a las 11:00 horas en la alcaldía Tlalpan.

Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, carretera Picacho-Ajusco No. 200, colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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