Fuerte Incendio Hoy en CDMX: ¿Qué Se Quema en Colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco?

Un fuerte incendio se registró hoy, 29 de abril de 2026, en un inmueble de la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué se quemó por el siniestro que activó a los cuerpos de rescate este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas consumieron una bodega en la calle Miguel Hidalgo, esquina Coltongo.

Las cámaras de N+ FORO captaron en vivo el momento en que el fuego consumió el inmueble, mientras que los Bomberos trataban de sofocar las fuertes llamas.

La enorme columna de humo por el incendio de hoy se alcanzó a ver desde varios puntos de CDMX, principalmente en la zona norte de CDMX.

Se registra un incendio en un predio utilizado presuntamente como pensión en la calle Miguel Hidalgo, colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco; hasta el momento no se reportan personas lesionadas



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¿Qué se quemó en Azcapotzalco hoy?

En entrevista para N+, uno de los vecinos del inmueble, quien se identificó como Alejandro Correa, dijo que la bodega funciona como pensión de autos durante las tardes y las noches, por lo que no habría vehículos esta mañana.

Además, refirió que al momento del incendio se escucharon algunas explosiones por la quema de llantas.

En la bodega incendiada también había almacenados algunos objetos como madera y plásticos.

Bomberos de CDMX atienen emergencia por incendio en Azcapotzalco. Foto: N+

Elementos de Protección Civil alcanzaron a sacar unos tanques de gas, para evitar que explotaran al interior del inmueble siniestrado.

Luego de varios minutos de trabajos por parte de los Bomberos de CDMX, el incendio fue controlado y la columna de huno negro se tornó color blanco.

Una vez culminada la emergencia, los equipos de rescate se dedicaron a las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Así se ve desde el aire la densa columna de humo a causa de un incendio en una bodega de madera en la colonia Industrial Vallejo, de la alcaldía Azcapotzalco en la CDMX.



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Mapa de la zona del incendio

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Con información de N+.

RMT