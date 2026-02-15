Incendio en Barranca Atzoyapan Moviliza a Bomberos en la Álvaro Obregón

La tarde de este 15 de febrero se registró un incendio en en la zona de Barranca Atzoyapan, detrás del panteón Jardón, en la alcaldía Álvaro Obregón, lo que provocó la movilización de los bomberos capitalinos.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron por la quema de hojarasca, basura y pasto seco, lo que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona. Ante la emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México arribaron al lugar para realizar labores de contención y control del siniestro.

Incendio Consume Pastizal en Zona Esmeralda de Atizapán, Edomex; Se Forma Gran Columna de Humo

Sin mayores daños

Los equipos trabajaron con herramientas manuales y chorros de agua para evitar que el fuego se extendiera a áreas cercanas, incluidas zonas habitacionales y el perímetro del panteón Jardón. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a viviendas.

El punto exacto del incendio se registró en calle Colima, colonia Chalma de Guadalupe. La quema, en vía pública, de pasto seco, hojarasca y basura abarcó mil metros cuadrados. Los bomberos lograron apagar el fuego sin mayores daños.

