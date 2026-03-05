Emergencia en Coyoacán Hoy: Incendio en Cuarto de Vivienda Deja un Muerto
N+
El incendio inició en una pequeño cuarto debajo de una escalera, donde dormía una mujer
COMPARTE:
Este jueves, 5 de marzo de 2026, se registró un incendio en una vivienda de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, el incendio inició en una pequeño cuarto debajo de una escalera de la casa ubicada en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde dormía una mujer de 55 años que murió en el lugar.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Incendio en Vivienda Deja Dos Muertos
Controlan incendio en vivienda de Coyoacán
Bomberos capitalinos llegaron a la vivienda y controlaron el incendio, en espera de los servicios periciales.
Se descarta peligro para los vecinos, sin embargo, la zona está acordonada. Se espera la llegada de los familiares de la víctima para identificar el cuerpo.
Historias rcomendadas:
-
¿Qué se Celebra en Marzo 2026? Eclipse Total de Luna, Día de la Mujer, Primavera y Más.
-
"Brota" Tesoro Ritualista de Cajas de Piedra Volcánica Halladas en el Corazón de Templo Mayor
- Estas Son Algunas Pistas y Dudas sobre la Reforma Electoral: ¿Qué Cambios Plantea?
Con información de N+
Rar