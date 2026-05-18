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Incendio Iztapalapa Hoy: ¿Qué se Quema en Leyes de Reforma?

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Bomberos acudieron a controlar la emergencia en lo que queda de la bodega; no se reportaron lesionados

Este lunes, 18 de mayo de 2026, se reavivó el incendio en una nave industrial ubicada en la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa; bomberos trabajan en la zona

Este lunes, 18 de mayo de 2026, se reavivó el incendio en una nave industrial ubicada en la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa; bomberos trabajan en la zona

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Este lunes, 18 de mayo de 2026, se reavivó el incendio en una bodega de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el fuego reinició en la nave industrial ubicada en el cruce de Calle 16 de Marzo de 1861 y Vialidad interior, en la colonia Leyes de Reforma, en el lugar se almacenaba cartón y madera.

Cabe recordar el primer incendio se registró ayer en la mañana en el mismo lugar, lo que provocó que las llamas alcanzaran varios metros de altura y se extendieran rápidamente.

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Bomberos controlan incendio

Bomberos sofocaron el fuego y realizaron labores de remoción y enfriamiento en la zona, sin embargo, hoy comenzaron a encenderse las llamas.

De nueva cuenta, los bomberos acudieron a controlar la emergencia en lo que queda de la bodega, para continuar con las labores de enfriamiento y remoción de escombros; no se reportaron lesionados.

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Con información de N+.

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