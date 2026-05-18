Incendio Iztapalapa Hoy: ¿Qué se Quema en Leyes de Reforma?

Este lunes, 18 de mayo de 2026, se reavivó el incendio en una bodega de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el fuego reinició en la nave industrial ubicada en el cruce de Calle 16 de Marzo de 1861 y Vialidad interior, en la colonia Leyes de Reforma, en el lugar se almacenaba cartón y madera.

Cabe recordar el primer incendio se registró ayer en la mañana en el mismo lugar, lo que provocó que las llamas alcanzaran varios metros de altura y se extendieran rápidamente.

Video: Incendio Consume Bodega en Iztapalapa; Así Quedó el Lugar

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Bomberos controlan incendio

Bomberos sofocaron el fuego y realizaron labores de remoción y enfriamiento en la zona, sin embargo, hoy comenzaron a encenderse las llamas.

De nueva cuenta, los bomberos acudieron a controlar la emergencia en lo que queda de la bodega, para continuar con las labores de enfriamiento y remoción de escombros; no se reportaron lesionados.

En seguimiento al incendio registrado en calle 16 de Marzo de 1861, colonia Leyes de Reforma 3ra , en @Alcaldia, informamos que se queman fumarolas en una recicladora; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados.#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/8msXvqFWfa — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 18, 2026

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Con información de N+.

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