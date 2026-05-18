Incendio Iztapalapa Hoy: ¿Qué se Quema en Leyes de Reforma?
N+
Bomberos acudieron a controlar la emergencia en lo que queda de la bodega; no se reportaron lesionados
Este lunes, 18 de mayo de 2026, se reavivó el incendio en una nave industrial ubicada en la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa; bomberos trabajan en la zona
COMPARTE:
Este lunes, 18 de mayo de 2026, se reavivó el incendio en una bodega de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, el fuego reinició en la nave industrial ubicada en el cruce de Calle 16 de Marzo de 1861 y Vialidad interior, en la colonia Leyes de Reforma, en el lugar se almacenaba cartón y madera.
Cabe recordar el primer incendio se registró ayer en la mañana en el mismo lugar, lo que provocó que las llamas alcanzaran varios metros de altura y se extendieran rápidamente.
Noticia relacionada: Fuerte Incendio en Iztapalapa Genera Movilización de Cuerpos de Emergencia en CDMX
Bomberos controlan incendio
Bomberos sofocaron el fuego y realizaron labores de remoción y enfriamiento en la zona, sin embargo, hoy comenzaron a encenderse las llamas.
De nueva cuenta, los bomberos acudieron a controlar la emergencia en lo que queda de la bodega, para continuar con las labores de enfriamiento y remoción de escombros; no se reportaron lesionados.
En seguimiento al incendio registrado en calle 16 de Marzo de 1861, colonia Leyes de Reforma 3ra , en @Alcaldia, informamos que se queman fumarolas en una recicladora; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados.#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/8msXvqFWfa— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 18, 2026
Historias recomendadas:
-
NASA Capta Nueva Foto de Marte: Rover Perseverance se Toma Selfie con Paisaje Marciano de Fondo.
-
Detienen a Supuesto Entrenador de Futbol que Abusaba de Menores; Así Enganchaba a Sus Víctimas.
- Estrategia de EUA contra Adicción a Drogas se Basa en “Poder Sanador de la Fe”: Así Es el Plan.
Con información de N+.
Rar