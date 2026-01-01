Esta noche se levantó la contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México, luego de que la mañana de este 1 de enero 2026 se activara ante la alta contaminación que se registró por la quema de pirotecnia y fogatas por los festejos de la llegada del Año Nuevo 2026.

Calidad del aire mejora

En un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que la calidad del aire ha mejorado paulatinamente, por lo que a las 20:00 horas, la mayoría de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, registran una calidad del aire para PM2.5 aceptable y buena.

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en la zona Sureste del Valle de México.

La CAMe indicó que la tendencia es a la disminución de las concentraciones, dada la ventilación que se ha presentado en las últimas horas y de las condiciones meteorológicas que ha permitido la dispersión de los contaminantes.

Piden evitar quema de cohetes

Las autoridades ambientales pide a la población evitar la quema de pirotecnia y no hacer fogatas, para evitar contingencias ambientales atmosféricas y así proteger la salud de toda la población.

¿Qué pasa con el Programa Hoy no Circula?

La CAMe aclaró que, el Programa Hoy No Circula continua operando normalmente.

