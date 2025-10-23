¿Qué Pasó en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Suspendieron Servicio por Labores de Rescate

La mañana de hoy, 23 de octubre de 2025, se detuvo el servicio en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro de la Ciudad de México (CDMX), debido a labores de rescate.

En un aviso en redes sociales, el Metro CDMX dio a conocer a las 08:48 horas que se iniciaron maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Noticia en desarrollo...

Con información de N+.

spb