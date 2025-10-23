Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Suspendieron Servicio por Labores de Rescate

El Metro de la Ciudad de México publica aviso en redes sociales debido a servicio detenido en la Línea 12 

Convoy de la Línea 12 del Metro durante arribo a la estación Tezonco en enero 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La mañana de hoy, 23 de octubre de 2025, se detuvo el servicio en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro de la Ciudad de México (CDMX), debido a labores de rescate.

En un aviso en redes sociales, el Metro CDMX dio a conocer a las 08:48 horas que se iniciaron maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Noticia en desarrollo...

 

