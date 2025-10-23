¿Qué Pasó en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Suspendieron Servicio por Labores de Rescate
|
N+
-
El Metro de la Ciudad de México publica aviso en redes sociales debido a servicio detenido en la Línea 12
COMPARTE:
La mañana de hoy, 23 de octubre de 2025, se detuvo el servicio en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro de la Ciudad de México (CDMX), debido a labores de rescate.
En un aviso en redes sociales, el Metro CDMX dio a conocer a las 08:48 horas que se iniciaron maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.
Noticia en desarrollo...
Historias recomendadas:
- ¿Los Edulcorantes son Malos para la Salud? Esto Dicen Expertos Sobre Sustitutos del Azúcar.
- ¿Qué Tipo de Inversionista Eres? Sigue Estos Tips para Invertir y Cuida tu Dinero.
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
Con información de N+.
spb