Hallan Sin Vida a Adulto Mayor Dentro de Vagón del Metro Oceanía de Línea B

Este domingo 29 de marzo de 2026, personal de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro solicitó apoyo médico al localizar a una persona inconsciente en el interior de un vagón en la estación Oceanía, de la Línea B.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Auxiliar, así como paramédicos del ERUM. Tras la valoración médica se confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 90 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales.

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Movilización de emergencia

El cuerpo fue trasladado a un cubículo dentro de la estación, mientras que personal en campo procedió a acordonar el área y cubrir el cuerpo con una sábana. Tras esto se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente.

También se dio parte a Servicios Periciales, que envió personal para realizar el procesamiento del lugar. Las autoridades continúan con las investigaciones y labores de atención en el sitio del incidente.

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