¿Hay Probabilidad de Lluvia Hoy en CDMX? Esto Dice el Pronóstico del Tiempo

¡No bajes la guardia! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) advirtieron que continuarán las lluvias y las fuertes rachas de viento hoy, 14 de abril de 2026, por lo que pidieron a la ciudadanía estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.

Aquí te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo de este martes, dado a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina, para que tomes precauciones y evites daños.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo MARTES 14 de Abril de 2026: Se Esperan Lluvias y Torbellinos.

Pronóstico del tiempo en CDMX hoy

En su boletín meteorológico diario, la dependencia informó que se prevé aumento de nublados por la tarde en la CDMX.

También advirtió sobre lluvias ligeras con chubascos ocasionales, principalmente en la zona sur de la capital mexicana, durante parte de la noche.

En tanto, indicó que los vientos serán de componente Norte de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), y rachas cercanas a 50 km/h en zonas de lluvia.

Según el pronóstico de tiempo severo, los vientos con rachas fuertes se registrarán entre las 19:00 y 21:00 horas especialmente en la zona sur.

Video: Clima Hoy en México del 14 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Lluvias en CDMX

¿Por qué está lloviendo en el centro del país?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias actuales en el centro de México se deben a canales de baja presión, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Dichos fenómenos meteorológicos generarán hoy “lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur y sureste del territorio nacional, y con posible caída de granizo en el oriente y centro, incluido el Valle de México”.

En tanto, dio a conocer que el frente frío 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora, además de vientos muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en ambas entidades.

🌥️ Buenos días, Ciudad de México.



El cielo se mantiene principalmente nublado.

De acuerdo con la @conagua_clima, se esperan chubascos por la tarde.



📡 Fuente: https://t.co/J8AbgkhEDP #PronósticoDelClima #ClimaCDMX #SEGIAGUA pic.twitter.com/zT4L85TgpG — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 14, 2026

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb