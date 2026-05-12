El pasado lunes 11 de mayo, la Ciudad de México vivió la lluvia más fuerte de lo que va del 2026. Según el gobierno capitalino, en algunos sitios llovió más de lo que llueve en promedio en todo el mes de mayo.

El gobierno de la Ciudad de México señaló que en algunos puntos se reportaron más de 72 litros de agua por metro cúbico.

señaló que en algunos puntos se reportaron más de 72 litros de agua por metro cúbico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha señalado previamente que El Niño reducirá las lluvias en la segunda mitad del año, aunque las de mayo y junio podrían ser más intensas.

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CDMX padece la lluvia más intensa de lo que va del 2026 y aún no es época de lluvias

La época de lluvias aún no ha comenzado oficialmente, pero la Ciudad de México ya ha vivido una tormenta histórica. Según reportó el gobierno capitalino, la lluvia del 11 de mayo es la más fuerte de lo que va del 2026.

Durante una conferencia de prensa, José Mario Esparza, quien preside la Secretaría de la Gestión Integral del Agua (Segiagua), aseguró que las precipitaciones de este lunes 11 de mayo fueron “las lluvias más intensas y abundantes de lo que va del año”. Según explicó el funcionario, en algunas estaciones hidrométricas se registraron arriba de 72 milímetros de lluvias.

“En algunos sitios de la Ciudad de México llovió más de lo que llueve en promedio en todo el mes de mayo, y no fueron pocos sitios, fueron más de 10 pluviómetros en los que llovió arriba de 60 y de 70 milímetros. Esta lluvia representa un volumen acumulado de 28.5 millones de metros cúbicos, que es la lluvia más abundante que va de este año”.

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Esparza Hernández subrayó que las lluvias más fuertes cayeron al poniente de la Ciudad de México. Las pendientes, barrancas, cañadas y bajadas provocaron que se formaran corrientes de agua aparatosas.

Sin embargo, el funcionario aseguró que no hubo mayores afectaciones gracias a la función adecuada de las presas reguladoras.

El titular de la Segiagua indicó que este mayo del 2026 se han registrado ya 35.5 milímetros de lluvia; es decir, que cada día han llovido 35 litros por metro cuadrado en la capital. El promedio para el mes es de 51 milímetros, aunque el mes de mayo del 2025 acumuló 63 milímetros.

“No vamos ni a la mitad del mes y ya llevamos casi más de la mitad de lo que llovió el año pasado en el mes de mayo”.

¿Cómo afectará El Niño a la intensidad de las lluvias en 2026?

José Mario Esparza retomó los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa que el fenómeno de El Niño se forme a mediados del año y se intensifique hacia el último tramo del 2026.

La dependencia que forma parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado que a partir de julio disminuirán las lluvias. En cambio, durante mayo y junio podrían mantenerse dentro del promedio o incluso un poco por encima.

El niño es un fenómeno climático donde las aguas del océano Pacífico se calientan, lo que cambia los patrones de lluvia a lo largo del planeta. En algunas regiones intensifica las lluvias, mientras que en otras las debilita. En el caso de México, El Niño puede causar que sean más fuertes las precipitaciones de invierno, mientras que son más débiles las de mitad de año.

¿Qué daños dejó la lluvia del 11 de mayo en CDMX?

En la misma conferencia de prensa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mencionó que se registraron 38 encharcamientos en la capital.

Según explicó la secretaria Myriam Urzúa Venegas, la mayoría de estos encharcamientos se reportaron en la alcaldía Tlalpan, con 15 incidentes. En Xochimilco se reportaron 7 encharcamientos; en Álvaro Obregón, 6; en Cuajimalpa, 5; y en Azcapotzalco, 3.

La secretaria también señaló que se registraron 54 viviendas con afectaciones. De estas, 45 se reportaron en Azcapotzalco; 3 en Tlalpan; 3 en Xochimilco; 3 en Magdalena Contreras y una en Cuajimalpa.

Las tres colonias más afectadas en Azcapotzalco fueron: San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa, y Pueblo de San Pedro Xalpa.

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