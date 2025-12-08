¿A Qué Hora Va a Llover Hoy en CDMX? Pronóstico del Tiempo este 8 de Diciembre 2025

¡No guardes el paraguas! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron hoy, 8 de diciembre de 2025, que se prevén lluvias en la capital mexicana y descenso en las temperaturas respecto a días anteriores.

Aquí en N+ te damos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo este lunes, de acuerdo con el aviso de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina.

¿Qué fenómenos meteorológicos están afectando al país?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualmente el país es afectado por varios fenómenos meteorológicos, como el frente frío número 19, la masa de aire polar que lo impulsa, un evento de Norte, canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico.

En su reporte más reciente, advirtió que el frente frío 19 se desplazará sobre el litoral del golfo de México y ocasionará lluvias en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Mientras que su masa de aire polar mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.

Lluvias en la Ciudad de México

En su aviso meteorológico dado a conocer en redes sociales, la SGIRPC indicó que “este lunes se prevé descenso en las temperaturas respecto a días anteriores, por lo que el ambiente será templado y dominará cielo nublado. Se esperan lluvias e intervalos de chubascos en la mayor parte de la ciudad”.

Detalló que será lluvia menor a 15 mm, por lo que descartó condiciones para tiempo severo en la capital mexicana.

El SMN, por su parte, indicó que las lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas ocurrirán en la tarde en el Estado de México y la Ciudad de México.

Agregó que la CDMX tendrá temperatura mínima de 11 a 13°C y máxima de 18 a 20°C.

Recomendaciones

Ante las lluvias este 2025, las autoridades solicitaron a la ciudadanía atender recomendaciones como:

Portar paraguas o impermeable.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¿Cómo reportar afectaciones por lluvia?

Para reportar afectaciones por lluvia, como caída de árboles, encharcamientos o inundaciones, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, 55 5683 2222 de la SGIRPC, así como 55 5658 1111 de Locatel o a la Línea H2O de SEGIAGUA (*426).

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, cuyas actualizaciones pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la SGIRPC.

