¿A Qué Hora Empieza la Lluvia Fuerte Hoy En CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó hoy, 18 de mayo de 2026, que se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas, en N+ te contamos a qué hora empiezan para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por la dependencia capitalina, las precipitaciones podrían extenderse hasta las 23:00 horas.

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¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

El pronóstico de tiempo severo señala que las lluvias fuertes e intervalos de chubascos iniciarán desde las 3:00 de la tarde en la capital del país.

Además de las precipitaciones, las autoridades advirtieron sobre:

Actividad eléctrica.

Posible caída de granizo.

Rachas de viento de hasta 45 km/h.

Por ello, recomendaron a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones viales.

La SGIRPC también indicó que durante el día persistirá un ambiente muy caluroso, pero después lluvias muy fuertes; el pronóstico contempla temperatura máxima de 28 °C, mínima de 15 °C y vientos del sur de 10 a 25 km/h.

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