"No Hay Ningún Riesgo": Sheinbaum Tras Entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 18 de mayo de 2026, el caso de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes se entregaron a autoridades de Estados Unidos en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

En ese sentido, la presidenta aseguró que no ve "ningún riesgo, fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno".

El tema surgió luego de que ambos exfuncionarios de Sinaloa fueran señalados en una investigación de autoridades estadounidenses dada a conocer semanas atrás, en N+ te indicamos todos los detalles previamente: Autoridades Informan Detalles de la Detención de Gerardo Mérida, Exfuncionario de Sinaloa.

Por su parte, Sheinbaum indicó que el presidente Donald Trump ha mencionado que en México existen "gobiernos de narcos", aunque aseguró que ha expresado su desacuerdo con esa postura y sostuvo que en el país "gobierna el pueblo".

¿Qué pasó con Gerardo Mérida y Enrique Díaz?

El pasado 29 de abril, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó sobre una investigación formal contra 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, Gerardo Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo.

El exsecretario de Seguridad salió desde Hermosillo y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona. Posteriormente, el viernes 15 de mayo de 2026, se informó sobre su entrega a autoridades estadounidenses.

Después, trascendió que Enrique Díaz Vega, quien formó parte de la administración de Rubén Rocha Moya, también se entregó en Estados Unidos.

Cabe señalar que la presidenta de México señaló que desde la perspectiva de su gobierno, si Estados Unidos busca contribuir a la disminución de la violencia en México, puede colaborar mediante acciones enfocadas en prevención, salud pública, reducción del tráfico de armas hacia territorio mexicano y combate al lavado de dinero derivado del narcotráfico.

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