Hay Mala Calidad del Aire en CDMX y Edomex Hoy: ¿Habrá Contingencia Ambiental este 26 de Marzo?

Este jueves 26 de marzo de 2026, la Dirección de Monitoreo Atmosférico reportó mala calidad del aire en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), por lo que aquí te informamos cuáles son los niveles de contaminación la tarde de hoy.

Y es que dichos parámetros son un indicador de si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México, una medida que pone en marcha la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuando hay contaminación alta.

Su objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

¿Sabías que?

Todos los días, la Dirección de Monitoreo Atmosférico analiza cómo está la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con un índice que está integrado por cinco niveles:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Noticia relacionada: ¿Activan Doble Hoy No Circula 27 de Marzo por Contingencia en CDMX-Edomex? Restricción de CAMe.

¿Dónde hay calidad del aire mala?

Según su reporte de esta tarde, de las 12:00 horas, hay calidad del aire mala en cinco alcaldías de la CDMX y tres municipios de Edomex

Alcaldías con calidad del aire mala : Tlalpan, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa.

: Tlalpan, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa. Municipios con calidad del aire mala: Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tlalnepantla.

Mientras que en la Ciudad de México, se reportó también calidad de aire aceptable (nivel amarillo) en Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco y Tláhuac. Y en el Estado de México, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+.

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