¿Activan Doble Hoy No Circula 27 de Marzo por Contingencia en CDMX-Edomex? Restricción de CAMe

Con el riesgo latente de que se active una nueva contingencia ambiental, los automovilistas deben estar pendientes de si se activa el Doble Hoy No Circula mañana 27 de marzo de 2026, y acá te mantenemos actualizado con las últimas noticias sobre cómo aplica la restricción este viernes en CDMX y Edomex.

Debido a la constante mala calidad del aire en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta por los altos niveles de contaminación.

Esto debido a que es temporada de ozono y las condiciones climatológicas favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de contaminantes, de ahí que hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula que afectaría a más carros, hologramas, engomados y terminaciones de placas de lo habitual.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM10 por lo que el riesgo es muy alto para la población. De ahí que exista posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para mañana viernes.

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Sin embargo, las condiciones climáticas podrían ayudar a dispersar los contaminantes, por lo cual se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplicaría el Doble No Circula 27 de marzo?

De momento no está activo el Doble Hoy No Circula, sin embargo en caso de que se apliquen las medidas para proteger a la población. Así sería la restricción por contingencia ambiental mañana viernes 27 de marzo de 2026:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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CAMe Hoy No Circula viernes 27 de marzo: ¿Quiénes no circulan?

Debido a que hasta el momento no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este viernes 27 de marzo 2026 con la misma restricción vehicular, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se aplica este viernes 27 de marzo 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

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