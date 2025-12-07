Manifestación de Motociclistas Hoy Domingo Será en Estas Casetas de Acceso a CDMX

La Federación Nacional Rodando y Creando Cultura anunció una manifestación nacional para este domingo 7 de diciembre, en la que prevén concentrarse en diversas vías y casetas de acceso a la Ciudad de México. En N+ te decimos los puntos, para que tomes precauciones.

La organización afirmó que su protesta será pacífica para exigir la reducción del 25% en el cobro de peaje a motocicletas en autopistas federales.

"Para garantizar que nuestro movimiento se desarrolle con total transparencia y facilitar la coordinación con las autoridades, hemos gestionado un oficio oficial dirigido a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones", se afirmó en un comunicado emitido el pasado 3 de diciembre.

La convocatoria surge tras la iniciativa presentada el pasado 23 de septiembre ante la Cámara de Diputados, donde se planteó disminuir los costos aplicados a este sector.

La organización afirmó que la protesta será en diversas entidades, desde Baja California, hasta Quintana Roo.

"Vamos a estar desde Quintana Roo hasta Baja California Sur, manifestándonos por un pago justo y equitativo proporcional porque ya es justo y necesario para la comunidad motociclista y para todos en la Federación Nacional RCC", dijo ayer José Alfredo Romero García, el líder de motociclistas.

¿Afectarán vialidades de acceso a CDMX?

La movilización, denominada #MotoPeaje25%, se llevará a cabo de 10:00 a 11:00 horas, en cualquier caseta de peaje del país. Aunque en la capital tienen previsto concentrarse desde las 09:00 horas.

Los participantes deberán reunirse antes de cruzar la caseta que elijan, pero dejaron en claro que protestarán sin bloquear el paso vehicular.

El objetivo es hacer visible nuestras peticiones de manera ordenada, respetuosa y dentro del marco legal, sin bloquear ni obstruir en ningún momento las vías de circulación

La organización llamó a los motociclistas a manifestarse portando lonas o pancartas con mensajes como #MotoPeaje25%, #MotoPeajeJusto y #MotoPeajeCero. Se permitirá incluir logotipos de moto clubs, asociaciones y patrocinadores, sin restricciones.

De acuerdo con los organizadores, todas las participaciones serán bienvenidas.

La RCCM aseguró que la movilización busca visibilizar la necesidad de tarifas más equitativas para los motociclistas y reiteró que el movimiento se desarrollará sin bloqueos ni afectaciones mayores al tránsito.

Se concentrarán en estas casetas:

Caseta de la Autopista Pachuca-México

Caseta de Tlalpan Autopista Cuernavaca-México

Distribuidor Vial La Concordia Autopista Puebla-México

Caseta de Cobro Toluca-México Autopista Marquesa-México

Salida de CDMX a Querétaro

Circuito Exterior Mexiquense, desde Ixtapaluca hasta Jorobas

Apoyan iniciativa de diputado morenista

José Alfredo Romero García, líder de la organización, reiteró el llamado a los motociclistas el día de ayer 6 de diciembre y detalló algunas opciones para protestar, entre ellas, transmisiones en vivo a través de redes sociales para apoyar la propuesta del diputado morenista César Agustín Hernández.

El dirigente señaló que el legislador fue quien presentó la iniciativa para reducir del 50% al 25% el cobro de peaje a motociclistas.

Ya estando en la caseta con nuestras pancartas, con nuestras lonas, hagamos videos en vivo en las redes sociales, en diferentes plataformas como en YouTube, en Facebook, en Instagram o personales y después lo suben en transcurso del día a la página

Etiqueten de motopeaje justo, a un servidor, Yogui Eslabón, o aquí en la Federación Nacional RCCM

Romero García insistió en que la movilización no tomará casetas y que quienes encabezan los actos, cuentan con un oficio para proporcionarlo a la Guardia Nacional y no se genere ningún conflicto.

El desarrollo de la manifestación pacífica es presentar cartulinas alusivas al motopeaje justo del 25%

Las lonas que mandaron hacer pararse en las vías sin obstruirlas de manera pacífica, sin bloqueo, sin abrir o cerrar las casetas, ya tienen el oficio para poderlo e imprimir y mostrárselo a la Guardia Nacional para que nos dé la atención debida

El líder de motociclistas dijo que no acudirán a monumentos, sino a casetas, y después se retirarán a la Santa Moto, ya que este domingo es día del motociclista.

