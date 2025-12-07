Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 7 de Diciembre 2025

En diversas zonas del país, este domingo se han reportado afectaciones viales derivadas tanto de manifestaciones como de accidentes carreteros que han obligado a autoridades y cuerpos de emergencia a implementar cierres parciales o totales.

Las protestas sociales continúan siendo uno de los principales factores que generan interrupciones en el flujo vehicular, especialmente en estados donde organizaciones civiles o grupos de transportistas suelen recurrir a bloqueos como medida de presión. En muchos casos, los cierres se instalan de manera repentina, lo que toma por sorpresa a quienes viajan largas distancias.

Agricultores de Zacatecas Bloquean Carreteras para Exigir Que Se Eche Abajo la Ley de Aguas

A ello se suman los accidentes de tránsito provocados por exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas. Estos incidentes pueden prolongar las filas de automóviles durante horas mientras los servicios de emergencia atienden la situación.

Por lo anterior, se recomienda a los conductores mantenerse informados y planear rutas alternas cuando sea posible, ya que las condiciones viales podrían cambiar en cualquier momento a lo largo del día. Aquí el listado completo y actualizado de cierres viales.

¿Cuáles son las carreteras con cierres parciales o totales este domingo?

16:17 Horas. Autopista México-Puebla, km 39, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación por atención del accidente. Personal de CAPUFE y Protección Civil se encuentran laborando en la zona.

16:13 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 57, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

16:11 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Viaducto Elevado Tlalpan, km 6, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

16:02 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 127, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

14:11 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro. Plaza de Cobro Tepotzotlán. Continúa carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.

14:08 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Viaducto Elevado Tlalpan, km 6, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (automóvil siniestrado). Maneja con precaución.

14:06 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, Plaza de Cobro Acayucan. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento, sin reporte de incidente. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

11:49 Horas. Carretera: Morelia-Uruapan. Vehículo incendiado

Auto incendiado en Morelia. Foto: @SICT_Michoacan

10:53 Horas. Reportan un accidente en el kilómetro 23+800 de la Chamapa-Lechería, hay una persona muerta.

Accidente en Chamapa-Lechería.

10:52 Horas. PRESENCIA DE MANIFESTANTES. Autopista Durango - Mazatlán, Plaza de Cobro Durango, dirección Mazatlán. Presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.

10:25 Horas. Autopista México-Puebla, km 74, dirección Puebla. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación, por maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas.

Accidente en la México-Puebla. Foto: Guardia Nacional

10:22 Horas. PRESENCIA DE MANIFESTANTES Autopista México-Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan, dirección Cuernavaca. Registra presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.

10:20 Horas. PRESENCIA DE MANIFESTANTES Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.

10:00 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Puebla - Acatzingo, km 153, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

07:54 Horas. Autopista México-Puebla, km 74, dirección Puebla. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación, por maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. Toma tus precauciones.

06:53 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro km 161, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

06:48 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 40, dirección Plan de Ayala. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

05:42 Horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 089+500 autopista México-Querétaro con dirección a CDMX.

Carreteras bloqueadas 7 de diciembre. Foto: Guardia Nacional

05:18 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 74, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y camioneta. En la zona se registra derrame de combustible. Maneja con precaución

4:32 Horas. Libramiento Cuernavaca. Cierre parcial de circulación en el km 84, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por accidente (choque por alcance). Maneje con precaución.

4:19 Horas. Autopista Tehuacán–Oaxaca. Cierre total de circulación en el km 11, dirección Tehuacán. Continúa cierre por accidente (choque de costado y salida del camino).

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 11, dirección Tehuacán. Continúa el cierre a la circulación por atención de accidente (choque de costado y salida del camino). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) December 7, 2025

3:45 Horas. Libramiento Cuernavaca. Cierre parcial de circulación en el km 84, dirección CDMX, por accidente (choque por alcance). Maneje con precaución.

3:15 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Restablecida la circulación en el km 267, dirección Córdoba. Tramo opera de manera normal.

2:34 Horas. Autopista Acayucan–Cosoleacaque. Del km 0 al 6 continúa circulación en contraflujo por mantenimiento. Carga vehicular intensa.

2:30 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Restablecida la circulación en el km 268, dirección Córdoba. Tramo opera de manera normal.

2:27 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Carga vehicular en el km 267, dirección Córdoba. Accidente atendido; zona con congestión.

2:11 Horas. Autopista Querétaro–Irapuato. Cierre parcial de circulación en el km 57, dirección Irapuato, por accidente (salida del camino de tractocamión).

2:02 Horas. Autopista México–Querétaro. Restablecida la circulación en el km 85, ambos sentidos. Tramo opera de manera normal.

2:00 Horas. Autopista Chamapa–Lechería. Restablecida la circulación en el km 6, dirección Lechería. Tramo opera con normalidad.

1:47 Horas. Autopista Tehuacán–Oaxaca. Cierre total de circulación en el km 11, dirección Tehuacán, por accidente (choque de costado y salida del camino).

1:20 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Diversos eventos afectan la circulación: — Km 267: reducción de carriles por volcadura de camión de carga. — Km 268: reducción de carriles por labores de limpieza. — Km 280: reducción de carriles por choque por alcance. Se registra carga vehicular. Atienda indicaciones viales.

1:15 Horas. Veracruz. Vialidad libre cerca del km 267+300 de la autopista Puebla–Córdoba (Directo), dirección Veracruz, tras accidente vial. Maneje con precaución.

1:14 Horas. Veracruz. Vialidad libre cerca del km 076+800 de la carretera Ciudad Alemán–Sayula tras accidente vial. Maneje con precaución.

1:13 Horas. Puebla. Vialidad libre cerca del km 029+230 de la carretera Puebla–Huajuapan de León tras accidente vial. Maneje con precaución.

1:12 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Cierre parcial de circulación en el km 280, dirección Córdoba, por accidente (choque por alcance). Se registra carga vehicular.

12:55 Horas. Autopista México–Querétaro. Restablecida la circulación en el km 85, ambos sentidos, tras fuga de hidrocarburo. Se registra carga vehicular; CAPUFE y Guardia Nacional realizan operativo de vialidad.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 86+000 de la autopista México - Querétaro con dirección a CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/GW8z8zc69z — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 7, 2025

12:52 Horas. Autopista México–Querétaro. Restablecida la circulación en el km 90, dirección CDMX. Tramo opera de manera normal.

12:43 Horas. Autopista México–Querétaro. Cierre de circulación en el km 85, ambas direcciones, por fuga de hidrocarburo fuera de la carpeta de rodamiento. Personal labora en retiro del material derramado.

12:29 Horas. Autopista México–Querétaro. Cierre total de circulación en el km 90, dirección CDMX, por maniobras para retiro de unidad siniestrada.

12:24 Horas. Autopista México–Querétaro. Cierre parcial de circulación en el km 90, dirección CDMX, por caída de carga.

12:02 Horas. Autopista Cd. Mendoza–Córdoba. Cierre parcial de circulación en el km 267, dirección Córdoba. Circulación con reducción de carriles; continúa atención del accidente (trasvase de carga).

