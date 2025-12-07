Reabren Autopista México-Querétaro Tras Atender Fuga de Hidrocarburo en Toma de Huachicol

En las primeras horas de este domingo 7 de diciembre, autoridades informaron del cierre de la Autopista México-Querétaro, debido a la intervención por una fuga de hidrocarburo en una toma clandestina. Alrededor de una hora y media más tarde, la circulación fue restablecida.

El primer informe de la afectación se registró alrededor de las 23:30 horas del sábado 6 de diciembre. Para las 12:55, ya en horario del 7 de diciembre, se afirmó que todo volvió a la normalidad.

Sin embargo, se registró carga vehicular al retomar operaciones.

"Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular", señaló Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Previamente, en un breve reporte, Protección Civil del Estado de México informó de la situación, luego de que usuarios reportaran largas filas de tráfico.

"Debido a una toma clandestina, se activa el protocolo de cierre en la carretera México–Querétaro, con dirección a Ciudad de México", señaló la autoridad, que lo calificó como un aviso importante.

En el lugar se registró una fuga de hidrocarburo fuera de la carpeta asfáltica, informó Capufe.

CIERRE DE CIRCULACIÓN #AutMéxicoQuerétaro, km 85, dirección CDMX. Cierre de circulación por fuga de hidrocarburo (fuera de la carpeta de rodamiento)

Las dependencias llamaron a tomar precauciones y atender indicaciones. Asimismo, sugirió considerar vías alternas. En el sitio ya se encuentra personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Atienda las indicaciones de las autoridades en sitio. Considere rutas alternas y extreme precauciones si transita por la zona", indicó.

"Está completamente parado", reclamó en X la usuaria Carmen Fernández, quien consultó sobre el tráfico alrededor del kilómetro 80.

Reportan accidente en la misma vía

En tanto, la Guardia Nacional en su división de carreteras informó de un accidente en el kilómetro 038+000, por lo que en ese punto del Estado de México hay cierre es parcial

"#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 038+000 carreteraMéxico-Querétaro con dirección a CDMX. Atienda indicación vial", indicó en su cuenta de X.

El reporte fue a las 23:38 horas del sábado 6 de diciembre.

Carambola en vía Chamapa-Lechería

Horas antes de los dos casos referidos, se registró una carambola sobre la carretera Chamapa-Lechería en el kilómetro 6 en dirección a Toluca, a la altura de Lago de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente se vieron involucrados un tracto camión y varios vehículos particulares, lo que generó un severo congestionamiento vial en la zona y movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Según Caminos y Puentes Federales (Capufe), hubo al menos un muerto y 9 personas lesionadas tras el siniestro.

Elementos de Protección Civil, paramédicos y personal de la policía municipal acudieron al lugar para brindar atención a los conductores afectados y coordinar las labores de retiro de las unidades siniestradas.

