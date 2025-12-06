Carambola en Carretera Chamapa-Lechería Deja Un Muerto y 9 Lesionados

La noche de este sábado 6 de diciembre se registró una carambola sobre la carretera Chamapa-Lechería en el kilómetro 6 en dirección a Toluca, a la altura de Lago de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente se vieron involucrados un tracto camión y varios vehículos particulares, lo que generó un severo congestionamiento vial en la zona y movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia. Según Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay al menos un muerto y 9 personas lesionadas tras el siniestro.

Elementos de Protección Civil, paramédicos y personal de la policía municipal acudieron al lugar para brindar atención a los conductores afectados y coordinar las labores de retiro de las unidades siniestradas.

Hay reducción de carriles por carambola

Debido a la magnitud del percance, los servicios de emergencia permanecen trabajando en la vialidad, lo que ha ocasionado cierres intermitentes y reducción de carriles.

Ante esta situación, el gobierno de Atizapán de Zaragoza emitió un aviso dirigido a los automovilistas que transitan por la zona, en el que recomienda conducir con extrema precaución y, de ser posible, optar por rutas alternas mientras continúan las labores de atención y limpieza.

La recomendación principal para los conductores es mantenerse informados y extremar precauciones al circular por esta importante vía de conexión del Valle de México.

