Declaran Culpable en EUA a Empresario Mexicano por Supuestos Sobornos a Funcionarios de Pemex

Un jurado federal en Houston condenó este martes a Alexandro Rovirosa Martínez, empresario de origen mexicano y residente de The Woodlands, Texas, por su participación en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su filial PEMEX Exploración y Producción (PEP).

El plan tenía como objetivo obtener contratos y otras ventajas indebidas para empresas asociadas al acusado. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rovirosa, de 46 años, pagó más de 150 mil dólares entre 2019 y 2021 a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP mediante efectivo, bienes de lujo y otros artículos valiosos. A cambio, los funcionarios favorecieron a sus empresas con decisiones que derivaron en contratos por un valor mínimo de 2.5 millones de dólares.

Revelan que Presuntamente Tres Altos Funcionarios de Pemex Recibieron Sobornos Millonarios

"Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos y beneficiarse a sí mismo y a sus empresas", afirmó Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto en funciones de la División Criminal del Departamento de Justicia. "Este veredicto envía un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción realizados desde Estados Unidos".

Operación corrupta

El FBI también destacó el carácter deliberado de la operación corrupta. “Rovirosa creía que su residencia en Houston lo protegía de las consecuencias", señaló Douglas Williams, agente especial al mando de la oficina de campo en Houston. "Su plan no solo le costó un lujoso estilo de vida texano, sino también su libertad".

El jurado encontró a Rovirosa culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y dos cargos adicionales de violación de la misma ley. Fue absuelto de un cuarto cargo. La pena máxima que enfrenta es de 15 años de prisión; la sentencia será determinada por un juez federal tras revisar las directrices de sentencias de EUA.

Las autoridades federales confirmaron que Mario Alberto Ávila Lizarraga, señalado como co-conspirador y también residente legal permanente en EUA, actualmente es fugitivo. El caso fue investigado por HSI Houston, FBI Houston y la Oficina del Inspector General de la FDIC. La Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia está a cargo del procesamiento.

