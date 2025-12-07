Marina Activa Protocolos de Seguridad por Sujeto Armado en Zona Naval de Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina (Semar) informó que "incapacitó" a un sujeto que amenazó con un arma de fuego a elementos de la Armada en la Zona Naval de Puerto Vallarta, Jalisco, durante el sábado 6 de diciembre.

En un comunicado, la Semar detalló que el hombre se presentó a la entrada del lugar pidiendo informes, pero de pronto sacó un objeto parecido a una pistola tipo escuadra y apuntó contra agentes.

La tarde de este sábado se registró un incidente al exterior de la guardia en prevención de este Mando Naval, cuando un civil se presentó solicitando información y, de manera inesperada, mostró un objeto con características similares a un arma de fuego, amenazando al personal naval de esta adscripción

¿Cómo sucedió la agresión?

Los hechos ocurrieron poco después de las 18:30 horas del sábado, de acuerdo con informes preliminares.

Pese a que le indicaron que cediera sus amenazas, el hombre no fue persuadido. En un video compartido en redes, se muestra que el presunto agresor se acercó "encañonando" a los marinos e ingresó en el primer filtro.

Debido a que no atendió comandos de voz, donde se le pedía que depusiera el objeto, los elementos de la Semar respondieron con el uso de la fuerza y dispararon.

"De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos, desplegando personal de la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad del propio individuo, del personal naval y de la ciudadanía", explicó la Marina.

Tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregara el objeto, el civil continuó con conducta agresiva, por lo que el personal actuó conforme al Manual del Uso de la Fuerza, aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes

Luego de neutralizarlo, el hombre cayó al piso, aparentemente herido cerca del estómago. Soltó el arma y se acercaron más marinos para evitar mayores consecuencias.

El hombre fue llevado al Hospital Regional de Puerto Vallarta, donde medios locales reportaron que permanecía en situación crítica hasta la madrugada de este domingo 7 de diciembre.

Asimismo, se dio parte de los hechos a la Fiscalía General de la República para las indagatorias correspondientes, agregó la Semar.

Una vez controlada la situación, se brindó apoyo médico con personal de sanidad naval y el individuo fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada

"Paralelamente, se notificó a la Fiscalía General de la República y a las autoridades municipales competentes, con quienes esta Institución colabora para el debido esclarecimiento de los hechos", indicó.

La dependencia naval afirmó que actúa bajo estricto respeto a los derechos humanos y el marco legal vigente. Además, que se coordina con autoridades civiles para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

