Marcha Antigentrificación en CDMX: Ruta y Zona Afectada por Movilización Hoy 27 de Febrero 2026

Hoy, 27 de febrero de 2026, se realizó una marcha antigentrificación en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó afectaciones viales en la capital mexicana.

Aquí te informamos sobre la zona afectada por la movilización, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades cotidianas.

Marcha antigentrificación hoy

Hoy, el Frente Antigentrificación Ciudad de México realizó una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc. Los integrantes de la organización se reunieron a las 11:00 horas en la Estación Chilpancingo de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en avenida Baja California y avenida Insurgentes Sur, colonia Hipódromo.

De ahí partieron a la Secretaría de Turismo, en avenida Nuevo León número 56, colonia Hipódromo, donde realizaron una protesta y quemaron una caja.

¿Cuáles son sus demandas?

Los integrantes del Frente Antigentrificación pidieron a las autoridades que otorguen una declaratoria en contra de la “turistificación” en la Ciudad de México por el Mundial de Futbol 2026.

Y es que señalaron que eso provocará la transformación urbana y social, “reorientando la ciudad a fin de satisfacer las necesidades del turismo masivo, desplazando a los residentes locales debido al aumento de precios y la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, reemplazando comercios tradicionales por negocios para turistas y diluyendo con ello la identidad cultural original”.

De acuerdo con la SSC, en apoyo se sumarán las siguientes organizaciones:

Vecinos y Vecinas de Santa Úrsula, Red Regional de Latinoamérica y el Caribe de la Red Global Stay Grounded, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones Tlalpan Coyoacán, Vecinos de la Colonia Obrera, Vecinos de la Colonia Santa María la Ribera, Frente Nacional por las 40 Horas, Proyecto Memorial Urbano y Asamblea Ecologista Popular.

