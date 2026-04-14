Marcha de Antorchistas Colapsará el Centro de la CDMX Hoy: Hora y Ruta de la Manifestación

Después de un lunes de caos por marchas y bloqueos, este martes 14 de abril de 2026 se esperan nuevas movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas una encabezada por el Movimiento Antorchista.

Aquí te decimos a qué hora y cuál será la ruta de la marcha, que se prevé que colapse la circulación en el centro de la capital mexicana, para que tomes precauciones y consideres rutas alternas en tus traslados de hoy.

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Marcha Antorchista en CDMX hoy

Según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, este martes el Movimiento Antorchista de la Ciudad de México marchará en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los miembros de la organizaciones se concentrarán a las 16:00 horas en el Hemiciclo a Juárez y de ahí partirán en marcha rumbo al Zócalo, en el Centro Histórico de la CDMX.

Por lo tanto, se prevé que avancen por Avenida Juárez y crucen el Eje Central Lázaro Cárdenas para avanzar por calles del Centro rumbo a la Plaza de la Constitución.

¿Cuál es la demanda del Movimiento Antorchista?

El Movimiento Antorchista CDMX dio a conocer las demandas de su nueva movilización:

Exigir solución a la falta de vivienda que enfrentan miles de familias mexicanas.

Denunciar el uso inadecuado del gasto público y no considerar de manera prioritaria el solucionar las necesidades de las familias capitalinas.

La SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de la marcha, en la que se prevé un aforo de 500 personas.

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Con información de N+.

spb