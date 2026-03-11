Marcha Genera Caos en Centro CDMX: ANNUE Avanza Rumbo al Zócalo Capitalino Hoy

Miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) nuevamente salieron a las calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy, 11 de marzo de 2026, para realizar una marcha en demanda de tarifas justas y otras peticiones.

Aquí en N+ te informamos cuál es la zona afectada por la movilización en la capital mexicana, así como las alternativas viales para que evites las afectaciones por la marcha que se dirige al Zócalo CDMX.

Marcha de la ANUEE hoy

Poco antes de las 08:00 horas, los integrantes de la ANUEE se congregaron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Paseo de la Reforma número 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De ahí avanzaron alrededor de las 09:00 horas rumbo a Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico, por lo que se generó caos vial sobre Paseo de la Reforma y zonas aledañas.

Alternativas viales

Los manifestantes marcharon sobre carriles centrales de Reforma y posteriormente sobre Avenida Juárez, lo que ocasionó cortes a la circulación en vialidades como Insurgentes.

Ante ello, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recomendó utilizar alternativas viales como:

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Avenida Hidalgo

Artículo 123

Eje 1 Norte

¿Cuáles son las demandas de la ANUEE?

Según la agenda de movilizaciones de la SSC Ciudad de México, estas son las demandas de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica:

Exigen audiencia con la Presidenta de México, para que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica. Además de una tarifa social justa. La condonación de adeudos. El reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

