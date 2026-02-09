Marcha de la Lealtad Hoy: Ruta y Calles Cerradas por Desfile Conmemorativo en la CDMX
Te decimos las calles cerradas y ruta del desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en la CDMX
Este lunes, 9 de febrero de 2026, se realizará la Marcha de la Lealtad en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la ruta y calles cerradas por el desfile conmemorativo.
Se trata del Desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Se le llama de esta forma a la escolta en columna de honor que realizaron los Cadetes del Colegio Militar al Presidente Francisco I. Madero para trasladarse del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, con el fin de respaldar al Poder Ejecutivo ante la sublevación de los Generales Retirados Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz.
Hora y Ruta del Desfile por la Marcha de la Lealtad
Alrededor del Zócalo, este lunes amanecieron varias calles cerradas y con vallas debido al evento que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en la Plaza de la Constitución.
- Entre las calles cerradas se encuentran Corregidora y Correo Mayor.
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el Desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad iniciará a las 11:00 horas en el Monumento a Madero y concluirá en el Zócalo capitalino.
- Ruta: Monumento a Madero, Avenida Francisco I. Madero e ingresa al Zócalo capitalino.
Ya hay cortes a la circulación en la zona centro de la CDMX. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, y buscar rutas alternas.
