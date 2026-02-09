Marcha de la Lealtad Hoy: Ruta y Calles Cerradas por Desfile Conmemorativo en la CDMX

Este lunes, 9 de febrero de 2026, se realizará la Marcha de la Lealtad en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la ruta y calles cerradas por el desfile conmemorativo.

Se trata del Desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Se le llama de esta forma a la escolta en columna de honor que realizaron los Cadetes del Colegio Militar al Presidente Francisco I. Madero para trasladarse del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, con el fin de respaldar al Poder Ejecutivo ante la sublevación de los Generales Retirados Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz.

Hora y Ruta del Desfile por la Marcha de la Lealtad

Alrededor del Zócalo, este lunes amanecieron varias calles cerradas y con vallas debido al evento que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en la Plaza de la Constitución.

Entre las calles cerradas se encuentran Corregidora y Correo Mayor.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el Desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad iniciará a las 11:00 horas en el Monumento a Madero y concluirá en el Zócalo capitalino.

Ruta: Monumento a Madero, Avenida Francisco I. Madero e ingresa al Zócalo capitalino.

Ya hay cortes a la circulación en la zona centro de la CDMX. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, y buscar rutas alternas.

