Marcha del IPN Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Estudiantes  

Este martes, 18 de noviembre de 2025, se realizará una marcha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles son los puntos afectados.

Se trata de integrantes del Comité de Participación y Acompañamiento Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Unidad Zacatenco del IPN, que exigen respuesta y cumplimiento a su pliego petitorio, consistente en:

El plan de cupos para los semestres 26/2 y 27/1 y la aplicación de cursos de recuperación.

La implementación de una convocatoria para la elección de los subdirectores del plantel.

La renuncia del actual director de la ESIA Zacatenco.

Puntos afectados por protesta de estudiantes del IPN

Los estudiantes del IPN se reunirán hoy a las 16:00 horas en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura “Unidad Zacatenco” del Instituto Politécnico Nacional ubicada en:

Avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Adolfo López Mateos, alcaldía Gustavo A. Madero, con destino por definir.

No se descarta que otros colectivos estudiantiles de distintas unidades se sumen en apoyo, así como que se desplacen rumbo a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en Luis Enrique Erro, colonia Unidad Profesional Adolfo López Mateos, alcaldía Gustavo A. Madero.

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 8 concentraciones y 4 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país, así que toma precauciones.

