Bloqueo en CDMX Hoy por IPN: Zona Afectada por Manifestación de Estudiantes

Sal con tiempo para llegar a tu escuela, trabajo o compromisos, porque hoy, 6 de mayo de 2026, habrá una manifestación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) (IPN), en N+ te decimos cuál será la zona afectada por las y los manifestantes.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), las manifestaciones de colectivos de estudiantes están relacionadas con la organización interna y el seguimiento a demandas de la comunidad politécnica.

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Esta es la zona afectada por la marcha de estudiantes

A las 14;30 horas, integrantes del Partido Comunista Revolucionario del IPN convocaron a una asamblea en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica "Unidad Zacatenco", que está ubicada en la Avenida Luis Enrique Erro y Avenida Wilfrido Massieu, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. El encuentro tiene como objetivo dar seguimiento al pliego petitorio de la comunidad estudiantil. No se descarta que, tras la reunión, los participantes realicen brigadeo informativo o acciones que impacten la circulación en la zona.

de la comunidad estudiantil. No se descarta que, tras la reunión, los participantes realicen brigadeo informativo o acciones que impacten la circulación en la zona. A las 13: 00 horas: el colectivo Synergia llevará a cabo una asamblea en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, localizada en avenida Instituto Politécnico Nacional número 2580, colonia La Laguna Ticomán. En esta reunión se abordará el posicionamiento estudiantil ante situaciones recientes dentro del IPN, así como el análisis del panorama general en distintas escuelas. También se contempla la posibilidad de brigadeo en los alrededores del plantel.

En breve más información.

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