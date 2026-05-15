Mega Marcha CNTE Hoy 15 de Mayo 2026: Bloqueos en CDMX por Manifestación de Maestros

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a cabo hoy viernes 15 de mayo 2026 una mega marcha en la Ciudad de México (CDMX), y por ello aquí en N+ te informamos cuáles son las calles y avenidas cerradas por la manifestación en el Día del Maestro.

Los maestros anunciaron la manifestación desde hace varios días, por ello preparamos para ti un contenido para que sepas el motivo de la mega marcha.

La CNTE asegura que en este 15 de mayo, Día del Maestro, no tienen mucho qué celebrar y convocaron a marchar en todo el país.

Para que sigas la manifestación de maestros en vivo, sigue este LIVEBLOG de N+

Hora y ruta de la manifestación de maestros hoy

Los maestros de la CNTE colapsarán varias zonas de la CDMX este viernes, por ello toma tus previsiones.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la manifestación iniciará a las 09:00 horas.

Video: ¿Cuáles Fueron las Afectaciones Económicas por el Paro Nacional de Maestros de la CNTE 2026?

El documento señala que la ruta de la CNTE es de la Exnormal Superior, en el Metro San Cosme, con destino al Zócalo de la Ciudad de México.

Cabe destacar que se espera que a la mega marcha de la CNTE se sumen otras organizaciones, como la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), cuya concentración se espera alrededor de las 9:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico de la CDMX.

Las autoridades de la CDMX prevén que al menos 10 mil personas participen en esta manifestación durante el Día del Maestro 2026, por lo que las afectaciones podrían durar varias horas en la capital del país.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ