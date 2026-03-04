Comerciantes Marchan Hoy en CDMX: Zona Afectada por Movilización de Locatarios de Mercados

¡Toma precauciones! Este miércoles 4 de marzo de 2026, comerciantes de mercados públicos de la Ciudad de México (CDMX) realizarán una nueva marcha en la capital mexicana, con la finalidad de entregar un oficio a las autoridades y exigir atención a sus demandas.

Aquí te informamos a qué hora comenzará la movilización y cuál será la zona afectada, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades cotidianas.

Marcha rumbo al Zócalo CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México realizará la marcha en la alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización comenzará a las 10:45 horas de este miércoles, y los miembros de la organización partirán del Hemiciclo a Juárez rumbo al edificio de Gobierno, en el Zócalo CDMX, en la colonia Centro Histórico.

¿Qué demandan los comerciantes?

Según la información publicada en la agenda de la SSC, los manifestantes acudirán a dicho lugar para entregar un oficio.

En él, exigen el cumplimiento de los compromisos asumidos con los mercados públicos, así como la atención a sus demandas, entre las que se encuentran:

Apoyo a la economía y fortalecimiento de los mercados públicos

Asignación de mayor presupuesto

Implementación de una campaña de promoción

Aplicación y reforzamiento de las medidas de protección civil

Establecimiento de un programa de regularización de cédulas de empadronamiento

Instalación de un sistema de vigilancia

Desarrollo de programas de economía circular

Instauración del programa “Mercomuna”

