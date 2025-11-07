Marcha de la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Estudiantes

¡Toma precauciones! Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nuevamente saldrán a las calles hoy, 7 de noviembre de 2025, para realizar una marcha y entregar un pliego petitorio de demandas.

Aquí te informamos sobre las zonas afectadas por esa movilización, para que tomes previsiones y evites afectaciones en tus traslados y actividades diarias.

También puedes visitar todos los canales de N+ para conocer la situación de calles, vialidades y autopistas de acceso a la Ciudad de México (CDMX), si es que tienen problemas de circulación por accidentes, manifestaciones y u otros eventos.

¿A qué hora es la marcha de la UNAM hoy?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la comunidad estudiantil de la Facultad de Química de la UNAM anunció la marcha para las 11:00 horas.

Los estudiantes se reunirán en esa Facultad ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria (CU), en la alcaldía Coyoacán, CDMX.

Y de ahí avanzarán en marcha rumbo al edificio de Rectoría de la UNAM, también en CU.

Ante ello, la SSC no descartó que los manifestantes realicen pintas durante el trayecto de la marcha y que realicen el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, como medida de protesta.

¿Qué demandan los estudiantes?

Según información de la agenda, la marcha es para entregar un pliego petitorio dirigido a las autoridades escolares, que incluye:

Difusión de protocolos de seguridad y salud mental. La creación de convenios de apoyo psicológico. Esclarecimiento y resolución de los procesos relacionados con las amenazas recibidas hacia la comunidad estudiantil. Mantenimiento y remodelación de las instalaciones. Mejor atención y funcionamiento del personal de seguridad en todas las puertas de entrada y salida del alumnado. Firma de la carta de no represalias por parte del Director o la totalidad del Honorable Consejo Técnico, a fin de otorgarle validez y veracidad a dicho documento.

